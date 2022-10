Saison Culturelle > Spectacle « Le temps de vivre » Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Catégories d’évènement: Manche

Camille Chamoux « Avec qui devons-nous nous réconcilier pour être heureux dans la vie ? Avec le temps, va. »

Si Epicure, Proust et Léo Ferré n’ont pas suffi à vous convaincre de trouver le plaisir du moment présent,

si votre vie ressemble à un décompte Waze et votre pire angoisse est qu’il soit déjà trop tard, venez vous

essayer à une tentative de dédramatisation !

Soixante-dix minutes d’humour pour défier le temps, et peut-être, comme dirait ce bon vieux Marcel,

brièvement « cesser de se sentir médiocre, contingent et mortel. »

Angoissée par ce monde où tout est minuté, Camille Chamoux, lors de ce seule en scène, lutte contre le

temps qui court en essayant même de rassurer les autres coureurs paniqués, en maniant avec subtilité le rire comme moyen d’apaisement.

