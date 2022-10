Saison Culturelle > Spectacle « Le bal littéraire et culinaire » Brécey, 9 décembre 2022, Brécey.

Saison Culturelle > Spectacle « Le bal littéraire et culinaire »

Salle Bernard Tréhet

2022-12-09 – 2022-12-09

Brécey

Manche

Brécey

Danse – récit – dégustation.

Fabrice Melquiot.

Bienvenue au Bal littéraire et culinaire. Une cheffe cuisinière et quatre écrivains mènent la danse.

Ce spectacle totalement inédit vous convie à la fois à un bal et une dégustation, pour vivre une performance d’écriture insolite et une veillée joyeuse. Écoutez, dansez, goûtez : une fête pour le corps, les papilles et l’esprit.

Prenez Anne Majourel, cheffe cuisinière qui, durant des années, ravit les palais des Sétoises et des Sétois dans son fief étoilé de La Coquerie. Imaginez une rencontre entre elle et quatre écrivains pour le théâtre : Emmanuelle Destremau, Laura Tirandaz, Marcos Caramés Blanco et Fabrice Melquiot. Écoutez une histoire écrite sur le vif, racontée en huit épisodes. Dansez sur quatre chansons surprises. Savourez quatre propositions salées ou sucrées. Découvrez ce qu’inventera cette brigade inédite à l’imagination débridée et à l’humour féroce.

Entrecoupés de dégustations mais aussi de séances de danse communicatives, venez danser avec gourmandise sur des tubes imparables, de Dalida à AC/DC, en passant par les Rita Mitsouko.

Rassemblez-vous autour de la piste de danse, dégustez et laissez-vous emporter par cette recette jubilatoire.

A partir de 10 ans – durée : 1h45.

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Brécey

