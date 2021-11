Saison Culturelle > Spectacle “La soustraction des fleurs” Mortain-Bocage, 13 mars 2022, Mortain-Bocage.

Saison Culturelle > Spectacle “La soustraction des fleurs” Mortain-Bocage

2022-03-13 16:00:00 16:00:00 – 2022-03-13

Mortain-Bocage Manche

Musique traditionnelle sur des arrangements contemporains – J.F.VROD / F.AURIER / S.LEMÊTRE.

La Soustraction des fleurs rassemble des créations musicales créées à partir des traditions orales.

Jean-François Vrod, violoniste issu des musiques traditionnelles françaises, valorise les cultures populaires par un prolongement contemporain du geste traditionnel.

Avec ses acolytes, Frédéric Aurier et Sylvain Lemêtre, il nous invite dans leur labyrinthe intérieur parsemé de plantes magiques dans lequel les mythes originels côtoient les plantes qui parlent et soignent nos maux. Associant voix, violon, zarb, ce trio crée un vaste jardin musical qui s’anime aux rythmes de chants, musiques populaires et d’improvisations qui réveillent notre imaginaire de l’enfance.

Ces artistes à la fois poètes, musiciens et conteurs, nous proposent de revenir à l’essentiel de nos

besoins et de nos valeurs humaines, en nous racontant…notre propre histoire.

Tout public – durée : 1h15.

Réservation possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

