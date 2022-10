Saison Culturelle > Spectacle « Incandescences, face à leur destin » Saint-James, 15 décembre 2022, Saint-James.

Saison Culturelle > Spectacle « Incandescences, face à leur destin »

Espace Le Conquérant Saint-James Manche

2022-12-15 – 2022-12-15

Saint-James

Manche

Saint-James

Théâtre, danse, chant et vidéo.

Madani Compagnie / Ahmed Madani.

Par une formidable plongée dans l’intime, Incandescences nous fait entendre les histoires bouleversantes d’une jeunesse rarement entendue, poussée par un vent de liberté, de joie et d’espérance.

Dernier opus d’un triptyque, Incandescences – Face à leur destin met en scène des jeunes femmes et des jeunes hommes non professionnels, nés de parents ayant vécu l’exil. Ils s’adressent à nous avec éloquence, fierté, drôlerie et élégance. Ce récit universel, joué, dansé, chanté, tel une comédie musicale est l’expression d’une jeunesse incandescente, apportant sa singularité, son interprétation, sa sensibilité, sa langue maternelle, ses visions du monde, ses souvenirs marquants.

Ahmed Madani donne la parole à ces jeunes à partir d’un travail de « collectage » lors de séances d’explorations par le récit, l’écrit et l’improvisation. Ces jeunes racontent leurs modèles parentaux, leurs appartenances religieuses, leur couleur de peau, leur culture, leur positionnement dans la fratrie et leurs relations amoureuses.

Après le succès national de F(l)ammes, Ahmed Madani revient avec un spectacle fort et poignant, une forme de sociologie.

A partir de 15 ans – durée : 1h45.

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Théâtre, danse, chant et vidéo.

Madani Compagnie / Ahmed Madani.

Par une formidable plongée dans l’intime, Incandescences nous fait entendre les histoires bouleversantes d’une jeunesse rarement entendue, poussée par un vent de liberté, de joie et…

Saint-James

dernière mise à jour : 2022-10-11 par