Saison Culturelle > spectacle « Habiter le seuil »

2023-05-24 20:30:00 20:30:00 – 2023-05-24 Danse bio inspirée

Compagnie One Breath / Marine Chesnais Ce spectacle est une plongée collective et immersive dans le grand bleu. La danseuse-chorégraphe Marine Chesnais nous emmène par la danse en voyage dans l’aventure qu’elle a vécue : celle de la rencontre bouleversante avec les baleines à bosse, vertigineuse apnée dans les profondeurs marines.

De ces interactions dans le grand bleu naissent des improvisations dansées.

Du contact avec la mer, la chorégraphe transpose sur scène et dans ce duo, la sensualité de l’eau, la suspension de l’apesanteur, l’incandescence volcanique des profondeurs. Des rencontres avec les baleines, elle fait transparaître ce qu’on appelle la « conspiration », c’est-à-dire la synchronisation du souffle qui devient peu à peu entre les deux danseuses un interstice d’alliance invisible.

Habitué à travailler avec des biologistes marins du CNRS, François Joncour compositeur et musicien, a sculpté pour cette pièce un paysage sonore sous-marin à partir d’un fin tissage de chants de baleines, de composition électroacoustique et de voix lyrique.

