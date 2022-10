Saison Culturelle > spectacle de cirque « En attendant le grand soir » Isigny-le-Buat Isigny-le-Buat Catégories d’évènement: Isigny-le-Buat

Manche

Saison Culturelle > spectacle de cirque « En attendant le grand soir » Isigny-le-Buat, 17 juin 2023, Isigny-le-Buat. Saison Culturelle > spectacle de cirque « En attendant le grand soir »

Sous chapiteau Isigny-le-Buat Manche

2023-06-17 20:30:00 20:30:00 – 2023-06-17 Isigny-le-Buat

Manche Spectacle de cirque à voir et à danser.

Compagnie Le Doux Supplice / Pierre-Jean Bréaud. Entraînés dans une aventure collective aux côtés des artistes, nous voici le temps d’une représentation, projetés sur la place du village, musette, guinguette, dancing… doux vertige de la danse pour une version circassienne du bal. Les artistes défient l’équilibre, jouent avec le public, révélant instants dansés et spectaculaires portés acrobatiques. Une introduction à la fête, où sans qu’on s’en rende compte, on se retrouve à leurs côtés par le simple plaisir d’être ensemble. Des rondes, des chaînes, des portés, des enlacements… des chorégraphies qui sont autant de relations sociales ou de moments où s’éprouve la solidarité.

La liberté, l’échange, l’abandon spontané à l’autre, se revivent ici dans l’écrin du spectacle comme des évidences. La bande son est dingue, les envolées circassiennes saisissantes, les danses, brutes et si incarnées. Ces artistes un peu fous nous invitent dans leur rêve. Un rêve éveillé pour retrouver nos instincts de jeu collectif, se rencontrer et partager de la joie dans une folle et fraternelle farandole. A partir de 8 ans – durée : 1h30. Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie. Spectacle de cirque à voir et à danser.

Compagnie Le Doux Supplice / Pierre-Jean Bréaud. Entraînés dans une aventure collective aux côtés des artistes, nous voici le temps d’une représentation, projetés sur la place du village, musette, guinguette,… Isigny-le-Buat

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Isigny-le-Buat, Manche Autres Lieu Isigny-le-Buat Adresse Sous chapiteau Isigny-le-Buat Manche Ville Isigny-le-Buat lieuville Isigny-le-Buat Departement Manche

Isigny-le-Buat Isigny-le-Buat Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/isigny-le-buat/

Saison Culturelle > spectacle de cirque « En attendant le grand soir » Isigny-le-Buat 2023-06-17 was last modified: by Saison Culturelle > spectacle de cirque « En attendant le grand soir » Isigny-le-Buat Isigny-le-Buat 17 juin 2023 Isigny-le-Buat manche Sous chapiteau Isigny-le-Buat Manche

Isigny-le-Buat Manche