Saison Culturelle > spectacle « Dans la peau de Cyrano »

Compagnie Qui va au piano / Nicolas Devort.

En co-organisation avec Les Pluies de Juillet. Spectacle Dans la peau de Cyrano, cueillettes aux fraises, visite de la ferme, discussion autour de la résilience alimentaire avec l’association les Greniers d’abondance, c’est à ce cocktail que nous vous convions en famille avec les Fermacultures qui poursuivent, cette année encore, les rencontres artistiques à la ferme.

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde de l’enfance à celui des grands, surtout quand on est « différent ». La route est semée d’embûches. Mais une rencontre déterminante avec son professeur de théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel essor, comme une nouvelle naissance.

Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul en scène interprète une galerie de personnages hauts en couleur. Programme :

– 11h : cueillette et visite de la ferme,

– 12h30 : collation avec produits du terroir,

– 14h : causerie,

Tout public – durée : 1h. Billetterie possible dans les Bureaux d'Information Touristique de l'Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

