Saison Culturelle > Spectacle « Comment le vent vient à l’oreille » Isigny-le-Buat, 26 mars 2022, Isigny-le-Buat.

Saison Culturelle > Spectacle « Comment le vent vient à l’oreille » Isigny-le-Buat

2022-03-26 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-26

Isigny-le-Buat Manche

Création musicale et circassienne sous chapiteau – Surnatural Orchestra / Cirque Inextrémiste.

Voici un spectacle qui constituera sans nul doute l’un des événements de cette saison. Un spectacle musical et circassien sous un chapiteau géant installé au coeur de notre territoire.

Surnatural Orchestra et Cique Inextrémiste se retrouvent dans un même équipage. Fabrice Dominici et ses objets volants ultralégers, ViiVa Roiha aux aériens, Rémi Bezacier fait le va-et-vient entre le haut et le bas depuis un trampoline. Yann Frisch sera invité à saupoudrer quelques grains de sable dans les rouages de l’illusion.

« Comment le vent vient à l’oreille » est un spectacle qui évoque la fragilité de ce qui pouvait nous sembler solide et floute la distinction entre musiciens et circassiens, tous suspendus par des fils invisibles entre deux temps, deux mondes.

Le répertoire de Surnatural Orchestra fait de compositions originales mêle les jazz de tous bords, musiques populaires à trois et quatre temps, trois mouvements, fadaises à danser, écriture serrée façon big band… Risques réels et humour cinglant sont les maîtres mots de Cirque Inextremiste, qui repousse toujours plus loin les frontières de l’extrême. Une création de haute volée.

A partir de 6 ans – durée : 1h30.

Réservation possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Sous chapiteau.

