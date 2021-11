Saison Culturelle > Spectacle “Car tous les chemins y mènent” Isigny-le-Buat, 19 mars 2022, Isigny-le-Buat.

Cirque création solo burlesque / Basile Forest d’après l’Opéra Carmin

Dans le cadre du festival SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie.

Artiste de la compagnie Le p’tit Cirk connue notamment pour le spectacle Les Dodos qui a sillonné de nombreux pays, Basile Forest est un circassien aussi à l’aise en portés acrobatiques qu’à la pratique du violon.

Accueilli en résidence de création par la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie et la commune d’Isigny-le-Buat en 2020, il présentera son tout premier solo.

Sur un plateau nu, un chef d’orchestre violoniste excentrique vêtu d’une queue de pie, portant boîte de violon et pupitre à la main vient jouer Carmen, l’opéra, mais… tout seul. Au fil des actes, il interprète un à un les différents personnages. Une exploration du violon comme agrès de cirque et objet de jonglerie. Le violon apparait tout petit et fragile dans les mains de ce colosse porteur de cirque de 95kg. Un exercice de style dans une interprétation de Car- men où le violon porte, virevolte, tient en équilibre, se jouant des courbes et des mouvements du corps puissant du circassien.

Tout public – durée : 45mn

Possibilité de participer à un repas-concert avant le spectacle : à partir de 11h, verre d’accueil en musique, suivi du repas-concert avec le Baie Big Band à 12h puis le spectacle à 15h.

Réservation possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

