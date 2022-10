Saison Culturelle > Spectacle « Arcanes paysage » Le Mont-Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel Catégories d’évènement: Le Mont-Saint-Michel

Manche

Saison Culturelle > Spectacle « Arcanes paysage » Le Mont-Saint-Michel, 23 avril 2023, Le Mont-Saint-Michel. Saison Culturelle > Spectacle « Arcanes paysage »

Barrage Le Mont-Saint-Michel Manche

2023-04-23 – 2023-04-23 Le Mont-Saint-Michel

Manche Performance dansée

Pavillon-s / Emmanuelle Vo-Dinh / en partenariat avec l’Etablissement Public National du Mont-Saint-Michel. Face au Mont Saint-Michel, un cadre exceptionnel pour un spectacle créé pour l’occasion. Ce spectacle est une performance qui s’écrit et s’incarne à la lumière du paysage. Format portrait ou format paysage, voire panoramique, trois danseuses posent ainsi des « fenêtres » mobiles. La danse s’y joue en résonance, vient se fondre ou s’extraire du paysage, jouant de la distance focale et proposant ainsi une fiction poétique.

Le barrage du Couesnon choisi comme écrin de cette vision panoramique, propose une horizontalité mouvante de l’espace, créée par la marée et donnant à l’édifice différentes sensations de proportions.

Le Mont Saint-Michel est appréhendé avec la vie végétale et animale qui l’entoure. La création musicale du compositeur David Monceau, apporte une émotion particulière. Ainsi le mouvement dansé viendra jouer avec le mouvement de l’eau, celui des oiseaux ou de la lumière, dans un jeu de perspectives révélé par le point de vue inédit qu’offre ce panorama du barrage. Un moment de poésie, un temps pour soi. A partir de 12 ans – durée : 1h Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie. Performance dansée

Pavillon-s / Emmanuelle Vo-Dinh / en partenariat avec l’Etablissement Public National du Mont-Saint-Michel. Face au Mont Saint-Michel, un cadre exceptionnel pour un spectacle créé pour l’occasion. Ce spectacle est une performance… Le Mont-Saint-Michel

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mont-Saint-Michel, Manche Autres Lieu Le Mont-Saint-Michel Adresse Barrage Le Mont-Saint-Michel Manche Ville Le Mont-Saint-Michel lieuville Le Mont-Saint-Michel Departement Manche

Le Mont-Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mont-saint-michel/

Saison Culturelle > Spectacle « Arcanes paysage » Le Mont-Saint-Michel 2023-04-23 was last modified: by Saison Culturelle > Spectacle « Arcanes paysage » Le Mont-Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel 23 avril 2023 Barrage Le Mont-Saint-Michel Manche Le Mont-Saint-Michel manche

Le Mont-Saint-Michel Manche