Saison Culturelle > spectacle « Animal, danser avec le vivant » Saint-Jean-le-Thomas, 13 mai 2023, Saint-Jean-le-Thomas.

Saison Culturelle > spectacle « Animal, danser avec le vivant »

La cale Saint-Michel Saint-Jean-le-Thomas Manche

2023-05-13 17:00:00 17:00:00 – 2023-05-13

Saint-Jean-le-Thomas

Manche

Danse, théâtre équestre

Théâtre du Centaure / Manolo Bez et Kaori Ito

Ce spectacle, coproduit pour l’occasion, est une grande chorégraphie dans laquelle le langage organique entre l’homme et l’animal est présenté dans un théâtre en pleine nature, face à la baie du Mont Saint-Michel. À l’heure de l’effondrement de la biodiversité, c’est un travail aux aguets, à l’écoute de quatre chevaux noirs considérés comme des personnalités singulières, pour danser avec des non-humains et dire l’urgence d’un nouveau cri d’alliance avec l’ensemble du vivant. Ils sont neuf interprètes : quatre chevaux noirs originaires du Sud de la Méditerranée, cinq humains, musiciens artistes de cirque, du corps et du mouvement.

Dans cette quête de symbiose, ils se poursuivent, s’esquivent, s’opposent et s’apprivoisent. Immobilité,

piaffés -passage, changement de pied au temps, drible en liberté… L’écriture de chaque mouvement vient des

propositions animales. Ce langage appartient à l’acrobatie, à la haute école, à la voltige. La collaboration avec la chorégraphe Kaori ITO apporte une touche d’autodérision ajoutée au plaisir de jouer ensemble pour progresser vers le lâcher-prise. Sur une composition originale avec deux musiciens sur scène, accompagné d’une artiste équestre, Manolo Bez danse avec ses chevaux en connexion homme-cheval épurée, jusqu’à disparaître petit à petit et devenir un être hybride, devenir centaure. Un spectacle inédit et mémorable en baie du Mont Saint-Michel.

A partir de 6 ans – durée : 1h10

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Danse, théâtre équestre

Théâtre du Centaure / Manolo Bez et Kaori Ito

Ce spectacle, coproduit pour l’occasion, est une grande chorégraphie dans laquelle le langage organique entre l’homme et l’animal est présenté dans un théâtre en pleine nature,…

Saint-Jean-le-Thomas

dernière mise à jour : 2022-10-13 par