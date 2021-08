Sarreguemines Sarreguemines 57200, Sarreguemines SAISON CULTURELLE : ROUKIATA OUEDRAOGO Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: 57200

SAISON CULTURELLE : ROUKIATA OUEDRAOGO Sarreguemines, 7 janvier 2022, Sarreguemines. SAISON CULTURELLE : ROUKIATA OUEDRAOGO 2022-01-07 20:00:00 20:00:00 – 2022-01-07 22:00:00 22:00:00

Sarreguemines 57200 Un seule en scène truculent, loufoque, dynamité à l’autodérision, mélangeant stand up, sketchs, théâtre et mime. Roukiata met en scène avec dérision et autodérision son parcours, riche en péripéties, qui la mène de son école primaire en Afrique aux scènes parisiennes. Chacune de ses aventures est l’occasion d’une réflexion drôle et délicate sur les décalages culturels entre la France et l’Afrique. Un spectacle proposé dans le cadre de la Saison Culturelle 2021-2022 de la Ville de Sarreguemines. Programme complet : www.sarreguemines.fr Fabienne Rappeneau dernière mise à jour : 2021-08-04 par

