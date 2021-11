Saison Culturelle > Repas-spectacle « Tant qu’il y aura des brebis » Barenton, 7 avril 2022, Barenton.

2022-04-07 – 2022-04-07

Théâtre / danse / musique – Comédie de Caen, CDN Normandie – Compagnie La Dernière Baleine.

Sur scène, un comédien et une comédienne s’adressent aux spectateurs et donnent à entendre la parole d’une communauté d’artisans dont on soupçonne rarement l’existence. Même si culture et agriculture ont quelques racines en partage, elles ne se côtoient pas si fréquemment. « Tant qu’il y aura des brebis » dresse le portrait de plusieurs personnages d’une profession méconnue et singulière : celle des tondeurs et tondeuses de moutons.

La mise en scène de leur savoir-faire, nécessaire et vieux comme la laine, fait écho à la simplicité de l’installation d’un chantier de tonte. Au fil du spectacle, la technique de tonte se perçoit comme un art proche de la danse, à force de précisions et d’ajustements.

Les deux comédiens évoquent le pastoralisme sans nostalgie, ni passéisme, ni folklore artificiel.

A partir d’entretiens, de témoignages récoltés, ce spectacle ludique et inattendu rend hommage à cet artisanat aux lois du marché et aux grandes industries agricoles.

Un spectacle vivifiant qui tisse avec justesse et légèreté les fils d’une matière rustique et noble.

18h30 : verre d’accueil suivi d’une visite de la ferme.

19h45 : repas.

21h : spectacle – durée 1h15 – tout public.

Possibilité de n’assister qu’au spectacle.

Réservation possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

