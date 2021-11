Saison Culturelle > Repas-spectacle « Celles et ceux qui rêvent debout » Saint-James, 23 avril 2022, Saint-James.

Saison Culturelle > Repas-spectacle « Celles et ceux qui rêvent debout » Saint-James

2022-04-23 – 2022-04-23

Saint-James Manche Saint-James

Cirque équestre, poétique et musical – Compagnie Chimères et Singulières.

Qu’est-ce que signifie dresser, dompter… apprivoiser ?

Certainement pas dominer ni soumettre.

C’est le point de départ de cette jeune compagnie au féminin dont le nouveau spectacle équestre est bâti autour de l’amitié. En véritables partenaires de scène, les chevaux sont en effet des acteurs à part entière de cette création originale : parfois on se demande qui a domestiqué l’autre !

Ensemble, ils & elles créent un univers où les frontières se défont grâce à la complicité et à l’écoute mutuelle qu’ils se portent. Le chant, le cirque, le théâtre, l’accordéon et même deux Borders Collies les accompagnent dans l’invention de cette nouvelle langue.

Nous partageons alors avec eux le rêve éveillé d’une jeune femme qui va découvrir un rapport plus profond avec la nature, et ainsi avec sa propre nature. Car Itâme, Takeo, Ukan, Tchina et Okky nous permettent de mieux nous comprendre, ils nous révèlent une part sauvage que nous avions peut-être oubliée : ils nous amènent à devenir davantage nous-même.

18h30 : verre d’accueil suivi d’une visite de la ferme.

19h45 : repas.

21h : spectacle – durée : 1h10 – à partir de 5 ans.

Possibilité de ne participer qu’au spectacle.

Réservation possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Cirque équestre, poétique et musical – Compagnie Chimères et Singulières.

Qu’est-ce que signifie dresser, dompter… apprivoiser ?

Certainement pas dominer ni soumettre.

C’est le point de départ de cette jeune compagnie au féminin dont le nouveau…

Cirque équestre, poétique et musical – Compagnie Chimères et Singulières.

Qu’est-ce que signifie dresser, dompter… apprivoiser ?

Certainement pas dominer ni soumettre.

C’est le point de départ de cette jeune compagnie au féminin dont le nouveau spectacle équestre est bâti autour de l’amitié. En véritables partenaires de scène, les chevaux sont en effet des acteurs à part entière de cette création originale : parfois on se demande qui a domestiqué l’autre !

Ensemble, ils & elles créent un univers où les frontières se défont grâce à la complicité et à l’écoute mutuelle qu’ils se portent. Le chant, le cirque, le théâtre, l’accordéon et même deux Borders Collies les accompagnent dans l’invention de cette nouvelle langue.

Nous partageons alors avec eux le rêve éveillé d’une jeune femme qui va découvrir un rapport plus profond avec la nature, et ainsi avec sa propre nature. Car Itâme, Takeo, Ukan, Tchina et Okky nous permettent de mieux nous comprendre, ils nous révèlent une part sauvage que nous avions peut-être oubliée : ils nous amènent à devenir davantage nous-même.

18h30 : verre d’accueil suivi d’une visite de la ferme.

19h45 : repas.

21h : spectacle – durée : 1h10 – à partir de 5 ans.

Possibilité de ne participer qu’au spectacle.

Réservation possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Saint-James

dernière mise à jour : 2021-11-19 par