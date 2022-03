SAISON CULTURELLE – RELATIVE WORLD Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas Hérault 15 20 EUR RELATIVE WORLD SAMEDI 14 MAI 2022 – 20H45 ILLUSTRE THÉÂTRE Danse tout public avec en 1ère partie MISSIVE

Pièce chorégraphique pour 2 danseurs en quête de sens et de liberté 1ère partie : Missive

Création chorégraphique des élèves du groupe Création StudioDo / EDMC

suivi de Relative World Projetés dans une atmosphère de science-fiction, à travers des mondes parallèles, les personnages s’engagent dans une quête vers un monde meilleur pour échapper à l’absurdité de l’existence. Leur quête de sens et de liberté les met donc en projet dans de nombreux espaces qu’ils parcourent à travers une cérémonie ésotérique, un rite mystique. Chorégraphie : Manon Contrino et Toufik Maadi

Interprétation : Aline Lopes, Tristan Sagon

Musique : Lucas Descombes

Lumière : Bruce Verdy

Décor : T et M

