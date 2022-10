SAISON CULTURELLE – RAKUGO

« Il existe au Japon un art populaire, simple, limpide, où chacun se retrouve, réunissant tous les âges et tous les milieux sociaux : le Rakugo.

Art de la parole, celle « qui a une chute », le Rakugo rassemble pour faire rire avant tout, parfois aussi frémir. Il s’inscrit dans la tradition mondiale du conte mais avec une identité très personnelle. Toute l’énergie du conteur se concentre dans le haut du corps, rayonne et révèle au public des trésors d’imagination. »

Extrait de Histoires tombées d’un éventail, l’Harmattan 2019 Grâce à ses accessoires, un conteur mime des scènes, en restant assis sur les genoux sur son gros coussin : un samouraï qui dégaine son éventail-sabre ; le client d’une échoppe ambulante qui mange un bol de nouilles avec son éventail-baguettes ; un commerçant qui sort de l’argent de son carré de tissu-portefeuille ; une geisha qui tire une longue bouffée sur son éventail-pipe… Avec Cyril Coppini Théâtre tout public. Durée : 1H

