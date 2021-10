Saison Culturelle – Rage Timeless Oloron-Sainte-Marie, 12 avril 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Saison Culturelle – Rage Timeless 2022-04-12 20:30:00 – 2022-04-12 22:00:00 Rue de la Poste Espace Jéliote

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

0 0 EUR Compagnie B.Dance (Taïwan) – Dès 10 ans

Rage a été présenté au Théâtre Les Hivernales en Avignon en 2019, et le succès a été immédiat. Fondée en 2014 et dirigée par le chorégraphe taïwanais de 31 ans Po-Cheng Tsai, B.Dance fait aujourd’hui partie des compagnies de danse contemporaine émergentes sur la scène internationale. Ce jeune chorégraphe développe un langage chorégraphique unique, mariant les mouvements traditionnels asiatiques et les arts martiaux à la danse contemporaine. Il en repousse les limites pour atteindre une esthétique qui intègre mysticisme et fantaisie orientale dans des pièces théâtrales, physiques et émouvantes qui sont accessibles et inspirantes pour tous les publics.

Les mesures sanitaires seront adaptées conformément aux annonces officielles.

Spectacle Vivant

