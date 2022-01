SAISON CULTURELLE – QUAND LES ÂNES VOLERONT Pézenas, 10 avril 2022, Pézenas.

QUAND LES ÂNES VOLERONT

DIMANCHE 10 AVRIL 2022 – 17H

THÉÂTRE DE PÉZENAS

Un homme naïf et atypique entre dans un bureau vide pour y déposer et ouvrir le grand livre de son imaginaire.

Il transforme des livres en oiseaux migrateurs, des boulettes de papier en avions de cirque à dresser, de simples crayons en plume apprivoisées… bouleversant ainsi ce simple bureau en champ des possibles, en voyages immobiles.

Ce spectacle visuel, sonore bien que sans parole, mêlant subtilement cirque d’objets, magie nouvelle et mime, est une plongée surprenante et singulière au cœur de la bouillonnante marmite à images de ce personnage burlesque, fantaisiste et poète.

Cirque d’objets, mime et magie tout public à partir de 7 ans

Durée : 50 min

Tarifs : 15 / 10 et 5 euros

Mise en scène et interprétation : Fabien Coulon

Regards complices : Bruno Pradet

Regard magie : Arthur Chavaudret

Conception accessoires et scénographie : Dominique Doré, Thibault Crepin, Sébastien Rocheteau, Fabien Coulon

Création lumière : Thibault Crepin

Accessoires plateau : Sébastien Rocheteau

Compagnie Blabla Productions

