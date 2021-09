Cabourg Cabourg Cabourg, Calvados [SAISON CULTURELLE] Présentation 2021/2022 Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Calvados

[SAISON CULTURELLE] Présentation 2021/2022 Cabourg, 26 septembre 2021, Cabourg. [SAISON CULTURELLE] Présentation 2021/2022 2021-09-26 17:00:00 – 2021-09-26 La SALL’IN 43 avenue de l’hippodrome

Cabourg Calvados Cabourg Monsieur le Maire Tristan Duval et Madame Emmanuelle Le Bail, Adjointe au Maire déléguée à la Culture, sont ravis de dévoiler au public la prochaine saison culturelle qui débutera le 10 octobre pour se clôturer le 4 juin. À l’issu de cette présentation, la Ville a le plaisir d’offrir la pièce de mise en scène et interprétée par Jean-Claude Drouot : L’Art d’être grand-père, d’après le recueil de poèmes de Victor Hugo. Hugo/Drouot… Drouot/Hugo, deux grands hommes de la littérature et du théâtre. Et même s’il ne faut pas vraiment les comparer, leur ressemblance est troublante, presque au même âge ! Mimétisme de la part d’un comédien hors normes ou simplement une égale tendresse au temps qui passe ? Avec l’Art d’être grand-père, Jean-Claude Drouot nous dit simplement qu’il faut aimer ses petits-enfants et, en véritable passeur, il nous emmène encore très loin dans l’amour qu’il a des textes et des mots. Réservation à l’office de tourisme. Monsieur le Maire Tristan Duval et Madame Emmanuelle Le Bail, Adjointe au Maire déléguée à la Culture, sont ravis de dévoiler au public la prochaine saison culturelle qui débutera le 10 octobre pour se clôturer le 4 juin. À l’issu de cette… +33 2 31 06 20 00 Monsieur le Maire Tristan Duval et Madame Emmanuelle Le Bail, Adjointe au Maire déléguée à la Culture, sont ravis de dévoiler au public la prochaine saison culturelle qui débutera le 10 octobre pour se clôturer le 4 juin. À l’issu de cette présentation, la Ville a le plaisir d’offrir la pièce de mise en scène et interprétée par Jean-Claude Drouot : L’Art d’être grand-père, d’après le recueil de poèmes de Victor Hugo. Hugo/Drouot… Drouot/Hugo, deux grands hommes de la littérature et du théâtre. Et même s’il ne faut pas vraiment les comparer, leur ressemblance est troublante, presque au même âge ! Mimétisme de la part d’un comédien hors normes ou simplement une égale tendresse au temps qui passe ? Avec l’Art d’être grand-père, Jean-Claude Drouot nous dit simplement qu’il faut aimer ses petits-enfants et, en véritable passeur, il nous emmène encore très loin dans l’amour qu’il a des textes et des mots. Réservation à l’office de tourisme. dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Cabourg, Calvados Autres Lieu Cabourg Adresse La SALL'IN 43 avenue de l'hippodrome Ville Cabourg lieuville 49.28075#-0.1157