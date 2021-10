SAISON CULTURELLE – PLUS HAUT QUE LE CIEL Agde, 17 décembre 2021, Agde.

SAISON CULTURELLE – PLUS HAUT QUE LE CIEL 2021-12-17 21:00:00 21:00:00 – 2021-12-17

Agde Hérault

12 12 EUR Paris, 1884. Gustave Eiffel s’ennuie.

Il a beau être l’un des plus grands ingénieurs de son temps, ses élans créatifs s’essoufflent. Il tourne en rond et songe à passer la main au jeune et brillant Adolphe Salles. D’ailleurs, Monsieur Salles a un plan simple pour la société Eiffel : moins de risques et plus de rentabilité. Il refuse donc le projet délirant et coûteux que lui apportent Nouguier et Koechlin, deux ingénieurs passionnés qui veulent construire le plus haut monument du monde.

C’est sans compter sur Claire Eiffel, qui rêve d’accompagner son père dans de nouvelles grandes aventures architecturales. Et si cet ouvrage à l’aspect étrange, cette soit-disant “idée du siècle”, était justement l’occasion de prouver ses compétences et de faire capoter cette ignoble idée de mariage avec Salles, qu’elle déteste ?

Mais cette tour extraordinaire a sa volonté propre et emporte tout sur son passage !

Le chantier devient vite un tourbillon incontrôlable d’affrontements, de passions, de polémiques et de fourberies.

> avec avec Frédéric Imberty, Margaux Van Den Plas, Thomas Ronzeau, Axel Blind, Nicolas Le Guen, Jean Franco, Héloïse Wagner

> mise en scène, Jean-Laurent Silvi assisté de Nastassia Silve

> décors, Margaux Van Den Plas

> lumières, Éric Milleville

> costumes, Frédéric Olivier

> musique, Romain Trouillet

> production, Pascal Legros Organisation en accord avec le Théâtre Fontaine

Spectacle proposé au Palais des Congrès.

Tout public – Réservation obligatoire.

Tout public.

+33 4 67 94 65 80

