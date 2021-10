Saison Culturelle – Petits pas voyageurs Oloron-Sainte-Marie, 14 mai 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Saison Culturelle – Petits pas voyageurs 2022-05-14 10:30:00 – 2022-05-14 11:00:00 Rue Adoue La Chapelle

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

EUR 5 5 Venez découvrir la saison culturelle avec un conte musical proposé par Ceïba et Laura Caronni.

De cailloux en cailloux, à petits pas, Denko se laisse guider par les rencontres qui ponctuent son chemin…

Ceïba et Laura Caronni chantent cette aventure en six langues et s’accompagnent de leurs instruments, en proximité avec les enfants. Pas de micros, pas de machines, juste la vibration des voix, du violoncelle et des percussions. Des compositions pleines de poésie qui invitent les tout petits au voyage, éveillent leurs sens, leur curiosité et laisse rêveurs les plus grands !

De 3 mois à 6 ans.

Les mesures sanitaires seront adaptées conformément aux annonces officielles.

Spectacle Vivant

dernière mise à jour : 2021-09-29 par