Saison culturelle – Petit-pois contre le dragon Théâtre des Longues Allées Saint-Jean-de-Braye, mardi 5 mars 2024.

Saison culturelle – Petit-pois contre le dragon Spectacle de la saison culturelle de Saint-Jean de Braye Mardi 5 mars, 15h00 Théâtre des Longues Allées Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-05T15:00:00+01:00 – 2024-03-05T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-05T15:00:00+01:00 – 2024-03-05T16:00:00+01:00

La compagnie Slavicarib pose ses bagages au Théâtre des Longues Allées pour continuer le travail de création de son nouveau spectacle Petit-Pois contre le Dragon. Elle vous invite à venir découvrir le fruit de cette semaine passée à expérimenter, imaginer, jouer… le mardi 5 mars, à 15h au théâtre des Longues Allées.

Petit-Pois nommé en ukrainien Kotyhorochko est un héros embléma-tique dont la statue se trouve devant le théâtre de marionnettes académique de Kiev. Né d’un petit pois avalé par sa maman, il grandit à vue d’œil, pressé d’aller sauver sa sœur et ses frères cap-turés par un terrible dragon. Magda Lena Gorska, conteuse polonaise d’expression française qui explore depuis des années la culture ukrainienne, nous livre avec ardeur ce duel inégal et surprenant. Tout au long du récit on est emporté par une légèreté subversive de l’humour d’un peuple longtemps opprimé, mais qui n’a jamais perdu son âme. Les histoires sont parfumées de notes d’accordéon et de chants de plusieurs régions d’Ukraine évoquant la vie de ce grand pays dont les champs de blé ondulent sous un ciel bleu assombri par la fumée du monstre. Petit-Pois va-t-il plier l’acier du dragon, tel un grain de sable qui fait stopper la mécanique d’un bulldozer ?

De et avec Magda Lena Gorska

Dès 6 ans – Durée : 60 min – Gratuit

Réservation au 02 38 41 45 60 ou reservationculture@ville-saintjeandebraye.fr

Pour les réservations par e-mail, merci d’indiquer le spectacle concerné, le nombre de personnes, ainsi que votre nom et votre numéro de téléphone.

Théâtre des Longues Allées rue de mondésir, Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 41 45 60 »}, {« type »: « email », « value »: « reservationculture@ville-saintjeandebraye.fr »}] [{« link »: « mailto:reservationculture@ville-saintjeandebraye.fr »}]

spectacle création

©DorineIsambert_kadr