SAISON CULTURELLE – PERE OU FILS, 6 novembre 2021-6 novembre 2021, Agde.

SAISON CULTURELLE – PERE OU FILS 2021-11-06 21:00:00 21:00:00 – 2021-11-06

Agde Hérault

Spectacle proposé au Palais des Congrès.

>> mise en scène Arthur Jugnot et David Roussel assistés de Julien-Benoît Birman

>> scénographie Juliette Azzopardi

>> avec Patrick Braoudé, Arthur Jugnot, Catherine Hosmalin, Flavie Péan, Julien Personnaz et Laurence Porteil

>> production Théâtre des Béliers parisiens, Théâtre de la Renaissance et Anthéa

Tout public – Réservation obligatoire.

Rires et quiproquos

Bertrand et Alexandre Delorme, père et fils, n’entretiennent pas d’excellentes relations. Le temps d’un week-end complètement fou, le père et le fils se retrouvent chacun dans le corps de l’autre.

Et si cette situation catastrophique et surréaliste devenait finalement une chance pour réapprendre à se connaître ? Et à s’aimer…

Véritable comédie menée à toute vitesse, Père ou Fils est aussi un tourbillon où l’émotion n’est jamais très loin.

Bertrand et Alexandre Delorme, père et fils, n’entretiennent pas d’excellentes relations. Le temps d’un week-end complètement fou, le père et le fils se retrouvent chacun dans le corps de l’autre.

Et si cette situation catastrophique et surréaliste devenait finalement une chance pour réapprendre à se connaître ? Et à s’aimer…

Tout public – Réservation obligatoire.

+33 4 67 94 65 80

Bertrand et Alexandre Delorme, père et fils, n’entretiennent pas d’excellentes relations. Le temps d’un week-end complètement fou, le père et le fils se retrouvent chacun dans le corps de l’autre.

Et si cette situation catastrophique et surréaliste devenait finalement une chance pour réapprendre à se connaître ? Et à s’aimer…

Tout public – Réservation obligatoire.

Spectacle proposé au Palais des Congrès.

>> mise en scène Arthur Jugnot et David Roussel assistés de Julien-Benoît Birman

>> scénographie Juliette Azzopardi

>> avec Patrick Braoudé, Arthur Jugnot, Catherine Hosmalin, Flavie Péan, Julien Personnaz et Laurence Porteil

>> production Théâtre des Béliers parisiens, Théâtre de la Renaissance et Anthéa

Tout public – Réservation obligatoire.

Rires et quiproquos

Bertrand et Alexandre Delorme, père et fils, n’entretiennent pas d’excellentes relations. Le temps d’un week-end complètement fou, le père et le fils se retrouvent chacun dans le corps de l’autre.

Et si cette situation catastrophique et surréaliste devenait finalement une chance pour réapprendre à se connaître ? Et à s’aimer…

Véritable comédie menée à toute vitesse, Père ou Fils est aussi un tourbillon où l’émotion n’est jamais très loin.