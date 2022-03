Saison Culturelle Partagée : Répétition ouverte de Beckett Domfront en Poiraie, 29 mars 2022, Domfront en Poiraie.

Saison Culturelle Partagée : Répétition ouverte de Beckett Domfront 5 Place de Burgwedel anciennement, Place du Champ de Foire, 61700 Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie

2022-03-29 – 2022-03-29 Domfront 5 Place de Burgwedel anciennement, Place du Champ de Foire, 61700 Domfront en Poiraie

Domfront en Poiraie Orne

Le spectacle Beckett sera créé en 2023 dans le Bocage. D’ici là, il est possible d’assister à des répétitions ouvertes gratuites. L’occasion de plonger au cœur du processus de création et d’échanger avec les artistes autour du spectacle.

Jean-Yves Ruf tourne autour des textes de Beckett depuis quelques années, au gré de ses ateliers pédagogiques, chaque fois étonné par la force de cette écriture, par l’intensité et la précision mentale qu’elle exige et par les possibilités physiques et imaginatives qu’elle offre. Avec Thibault Lacroix (comédien intense et habité dans “Antigone” et “Un soir chez Victor H.), ils ont été séduits par quatre textes méconnus, “Foirade II”,” Au loin un oiseau” et “D’un ouvrage abandonné”. Trois textes qui forment un triptyque, déplient les mêmes thèmes, ceux de l’identité, des souvenirs qui s’effacent, se mélangent, se tissent avec l’imagination. Le projet n’est pas de mélanger les textes ou de faire mine de n’en former qu’un, mais d’assumer chacun d’eux dans sa spécificité, les rendre simple et accessibles, ce qu’ils sont, sans oublier une dimension essentielle de Beckett : son humour. Il y a chez l’auteur un grand rire sous-jacent, le rire du clown philosophe, qui pousse son imagination jusqu’aux confins.

saisonculturellepartagee@gmail.com +33 2 33 38 56 66

