SAISON CULTURELLE : « PAPIER CISEAUX FORÊT OISEAUX » THÉÂTRE D’OBJETS Nissan-lez-Enserune, 11 mars 2022, Nissan-lez-Enserune.

SAISON CULTURELLE : « PAPIER CISEAUX FORÊT OISEAUX » THÉÂTRE D’OBJETS Nissan-lez-Enserune

2022-03-11 – 2022-03-11

Nissan-lez-Enserune Hérault Nissan-lez-Enserune

Un conte enchanté joyeusement foutraque !

Dans cette histoire intemporelle, découvrez une reine devineresse, un roi amoureux, un animal mythique, une météo chaotique, un peuple en colère et un chevalier à la Monty Python, cataclop, cataclop …

Sous nos yeux, Nathalie et Nathalie découpent des langues de papier, plantent des crayons, changent de rôles comme de couronnes et nous donnent à voir le grand plaisir de jouer avec peu de choses.

Un spectacle d’une grande liberté, léger comme du papier de soie, qui rappelle aux petits et grands que l’imagination s’attrape en jouant et en inventant tout un univers avec juste du papier et des ciseaux !

Nissan-lez-Enserune

