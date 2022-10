Saison Culturelle > Où sont les femmes ? Théâtre « Constellation(s) » Mortain-Bocage, 8 mars 2023, Mortain-Bocage.

Saison Culturelle > Où sont les femmes ? Théâtre « Constellation(s) »

Lycée Robert de Mortain Mortain-Bocage Manche

2023-03-08 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-08

Mortain-Bocage

Manche

Mortain-Bocage

Théâtre

La Part des Anges / Léa Fouillet

Une adolescente vit une véritable passion pour les étoiles. Une passion sur Instagram qui la mènera vers les autres et surtout vers elle-même. Coincée dans sa peau comme dans un scaphandre, elle va découvrir le féminisme.

Rêver d’astrophysique, est-ce déjà du féminisme ? Ces convictions nouvelles vont la faire progressivement

changer d’espace : depuis sa chambre, elle va lier ses passions, comme on lie des étoiles pour en faire des constellations. Elle va les affirmer sur le réseau social, puis dans la rue et finalement assumer ses rêves : devenir astronaute et partir dans l’espace !

Cette pièce de théâtre accompagnée de projections, de nappes sonores et de lumières pour emmener le public dans des espaces réalistes, oniriques et cosmiques, interroge la part des réseaux sociaux dans la construction de soi, dans son rapport à l’intime, au politique, au militantisme. Autant de questions qui nous entraînent dans ce roman des temps modernes.

Avec Constellation(s), Pauline Bureau, auteure, metteuse en scène auréolée du Molière 2022 de la meilleure autrice francophone, du Prix de la SACD, du Prix du syndicat de la critique… donne carte blanche à une jeune artiste de 26 ans, Léa Fouillet, pour porter un autre regard artistique sur le féminisme.

A partir de 14 ans – durée : 50 mn

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Théâtre

La Part des Anges / Léa Fouillet

Une adolescente vit une véritable passion pour les étoiles. Une passion sur Instagram qui la mènera vers les autres et surtout vers elle-même. Coincée dans sa peau comme dans un scaphandre, elle va découvrir…

Mortain-Bocage

dernière mise à jour : 2022-10-11 par