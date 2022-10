Saison Culturelle > Où sont les femmes ? « Portraits mères-filles », 31 mars 2023, .

Saison Culturelle > Où sont les femmes ? « Portraits mères-filles »



2023-03-31 – 2023-03-31

Dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, nous créons du 2 au 24 mars 2023 un temps fort « Où sont les femmes ? » L’occasion de décliner spectacles, rencontres, films, expositions… pour croiser les regards artistiques, culturels, sociologiques et politiques, en faveur de l’égalité des droits et des chances et pour combattre les stéréotypes qui entravent encore la mixité.

Vernissage théâtralisé, exposition photos

Compagnie A l’Envi / Pauline Sales

Pauline Sales, autrice, comédienne, metteuse en scène, célèbre la relation mère fille, en ce mois dédié aux

femmes. Inspirée du mythe grec de Déméter et Perséphone qui décrit une famille monoparentale chez les Dieux où il est question d’émancipation et du combat d’une mère pour sa fille, Pauline Sales propose un vernissage théâtralisé autour d’une série de portraits mères-filles rencontrées sur le territoire dans le cadre d’un travail mené en janvier 2023 avec Aglaé Bory photographe, Pauline Malinge créatrice son et trois écrivaines.

Pauline Sales, artiste associée pour la deuxième saison, questionne les femmes rencontrées sur ce qui leur a

été légué, aussi bien dans leur propre histoire que dans l’histoire collective et interroge ce qu’elles souhaitent

transmettre à leur tour à des filles de sang ou de cœur.

Souvent montré et perçu, comme assez conflictuel ou au contraire fusionnel, ce lien fondateur mère-fille a-t-il d’autres facettes à nous révéler ?

Tout public – durée : 1h

GRATUIT

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, nous créons du 2 au 24 mars 2023 un temps fort « Où sont les femmes ? » L’occasion de décliner spectacles, rencontres, films, expositions… pour croiser les regards artistiques,…

dernière mise à jour : 2022-10-13 par