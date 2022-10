Saison Culturelle > Où sont les femmes ? « Je suis une fille sans histoire », 14 mars 2023, .

Saison Culturelle > Où sont les femmes ? « Je suis une fille sans histoire »



2023-03-14 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-14

Dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, nous créons du 2 au 24 mars 2023 un temps fort « Où sont les femmes ? » L’occasion de décliner spectacles, rencontres, films, expositions… pour croiser les regards artistiques, culturels, sociologiques et politiques, en faveur de l’égalité des droits et des chances et pour combattre les stéréotypes qui entravent encore la mixité.

Conférence-spectacle.

L’Entente Cordiale / Alice Zeniter.

Ce seul en scène est débordant de partages, questionne notre place et donne à réfléchir sur celle qu’on prend réellement. Confession intime et touchante, Je suis une fille sans histoire, aurait pu s’appeler, je suis une fille qui a pourtant une histoire, qui peut et sait l’écrire, et revendique de la faire entendre !

Dans un décor de papier, partant du constat que nos vies sont imprégnées de schémas narratifs, la volonté est de changer les cadres : déconstruire la représentation que nous assignent culture et société.

Quelle place accorde-t-on dans ces histoires aux personnages féminins et à la représentation de leur corps ? De la littérature au discours politique, elle nous raconte avec humour et lucidité les rouages de la fabrique des histoires et le pouvoir de la fiction.

Elle construit une thèse drôle autant que savante, s’amuse à entremêler à ses réflexions les histoires de Superman. L’écrivaine se confesse, se livre avec beaucoup d’autodérision. Elle a le sens du rythme, du suspense, tour à tour professeur, amie, auteure, elle multiplie les styles, les tons, attrape l’attention du spectateur. Un récit plein d’humour pour opposer le réel et le récit qu’on en fait et découvrir quelques clefs pour mieux comprendre notre monde tel qu’il va…

A partir de 14 ans – durée : 1h15.

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

