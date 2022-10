Saison Culturelle > Où sont les femmes ? concert « Boréales » Bacilly, 2 mars 2023, Bacilly.

Dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, nous créons du 2 au 24 mars 2023 un temps fort « Où sont les femmes ? » L’occasion de décliner spectacles, rencontres, films, expositions… pour croiser les regards artistiques, culturels, sociologiques et politiques, en faveur de l’égalité des droits et des chances et pour combattre les stéréotypes qui entravent encore la mixité.

« Boréales » – Hermine Horiot / Hélène Fouquart

Musique classique

La violoncelliste française Hermine Horiot vit très naturellement la musique dans le constant équilibre de

ses aspirations : en solo pour des projets personnels et audacieux, sa déclinaison en récital ou en formation

de chambre, avec entre autres le quintette Smoking Josephine, ainsi qu’en orchestre au sein des Dissonances,

dont elle partage le répertoire et les concerts depuis une dizaine d’années. Si la jeune violoncelliste n’a pas

l’ambition de bousculer les codes de la musique classique, le chemin très singulier qu’elle trace au fil de projets intimement liés à son histoire et à ses coups de cœur, fait néanmoins entendre un violoncelle autre, neuf et tout à fait moderne, d’une douceur et d’une profondeur sans égal. La pianiste Hermine Horiot nourrit sa curiosité naturelle et mûrit des projets audacieux : « J’ai toujours été attirée par les chemins de traverse, mais je n’ai pas décidé de ce parcours. Il s’est de lui-même dessiné au gré d’événements marquants de ma vie et de rencontres. »

Un voyage marquant ou des œuvres de compositrices injustement oubliées sont offertes par deux artistes hors norme.

Tout public – durée : 1h15

Billetterie disponible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

saison.culturelle@msm-normandie.fr +33 2 33 68 33 27 http://www.culture-agglo-msm-normandie.fr/

