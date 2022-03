Saison Culturelle – Omma Oloron-Sainte-Marie, 4 mars 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Saison Culturelle – Omma Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie

2022-03-04 – 2022-03-04 Rue de la Poste Espace Jéliote

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Oloron-Sainte-Marie

Compagnie Josef Nadj – Dès 14 ans

Chaque création de Josef Nadj est comme une bouteille à la mer. Mouvante et énigmatique, on ne sait pas d’où elle vient ni où elle va. Elle flotte et elle interroge. À l’instinct, Josef Nadj confie l’interprétation de sa nouvelle pièce à huit danseurs issus de l’Afrique sub-saharienne : ne porteraient-ils pas en eux, dans une mémoire ancestrale, la genèse de notre humanité ? Pour le chorégraphe, ils s’imposent comme les passeurs légitimes et évidents de cette cosmogonie à la fois intime et universelle. Par la confrontation entre son imaginaire et celui de ses interprètes, ils construiront ensemble plusieurs petits récits, comme autant d’atomes qui participeraient à une matière plurielle.

Les mesures sanitaires seront adaptées conformément aux annonces officielles.

Spectacle Vivant

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-01-02 par