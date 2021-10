Herrère Herrère Herrère, Pyrénées-Atlantiques Saison Culturelle – Ninho Herrère Herrère Catégories d’évènement: Herrère

Pyrénées-Atlantiques

Saison Culturelle – Ninho 2021-11-17 15:00:00 – 2021-11-17 15:45:00 Salle des Fêtes Rue de la Salle des Fêtes

Herrère Pyrénées-Atlantiques Herrère Venez découvrir la saison culturelle avec le spectacle de marionnettes de la Compagnie Particulas Elementares.

Seul en scène, avec peu d’artifices, Carlos Silva vous invite à faire un doux voyage dans votre imagination. Le petit personnage Ninho, qu’il fait vivre délicatement du bout de ses doigts, vous donne à apprécier les choses les plus essentielles à la vie.

Ce spectacle de marionnettes sans paroles est inspiré de l’un des plus beaux poèmes de l’écrivain portugais, Miguel

Torga. Cette poésie visuelle s’appuie sur une intrigue minimaliste : la curiosité de l’enfant !

Un petit bijou à découvrir en famille !

Ce spectacle a reçu le prix du meilleur spectacle au Festival International de Marionnettes (FIMO) à Ovar, au Portugal.

Dès 4 ans.

