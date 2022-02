SAISON CULTURELLE – NICOLAS GÉMUS ET LOU-ADRIANE CASSIDY Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas Hérault 15 20 EUR NICOLAS GÉMUS et LOU-ADRIANE CASSIDY JEUDI 24 MARS 2022 – 20H45 THÉÂTRE DE PÉZENAS LOU-ADRIANE CASSIDY est envoûtante, ensorcelante, tellement plus désirable que la banalité de la norme.

La preuve sur scène où elle s’empare de toute la gamme des émotions tourbillonnantes, mutines, intenses, lumineuses, régénérantes. Elle laisse entendre une voix délicieuse et des chansons portées par une brise de légèreté, un cœur en vrac, des mélodies fluides et une belle ambivalence des climats. NICOLAS GÉMUS se situe dans le courant folk des années 60 et 70.

Véritable talent brut de la chanson, cet auteur-compositeur-interprète démontre qu’il a l’étoffe des grands avec les très belles pièces de son premier album. Une maturité impressionnante, une écriture faite d’impulsions et d’émotions vives, tout cela avec une élégance naturelle. Un travail minutieux au service de la chanson. Co-plateau chanson francophone – Tout public

Spectacle Co-accueilli avec le PRINTIVAL Durée : 2H15 (avec entracte)

