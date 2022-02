Saison Culturelle Montfort-sur-Meu – Magie – « Le bal à Boby », Compagnie NGC 25 Montfort-sur-Meu, 18 mai 2022, Montfort-sur-Meu.

Saison Culturelle Montfort-sur-Meu – Magie – « Le bal à Boby », Compagnie NGC 25 Montfort-sur-Meu Le confluent Montfort-sur-Meu

2022-05-18 10:00:00 – 2022-05-18 10:45:00 Montfort-sur-Meu Le confluent

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine Montfort-sur-Meu

Le Bal à Boby est un délire chorégraphique librement inspiré de l’univers musical de Boby Lapointe. Ce spectacle participatif et interactif ne manque pas de surprises déjantées. Autour d’une piste de danse improvisée, les danseurs invitent le public à découvrir l’univers du chanteur en le conviant à participer au Bal à Boby. Installés en cercle par terre, les spectateurs plongent dans la création gestuelle, finalisant eux-mêmes le spectacle sous le contrôle du chorégraphe.

Tantôt spectateur, tantôt danseur, chacun explorera son potentiel imaginatif. L’originalité de ce spectacle est de se situer entre la danse contemporaine et le spectacle, avec des chorégraphies colorées, un humour absurde ponctué

par les jeux de mots et contrepèteries qui ont fait son succès…

Tantôt spectateur ou danseur, on entre dans la danse et on découvre l’humour, le génie et l’univers de Boby Lapointe : Ta Katie t’a quittée, Aragon et castille ou Le poisson Fâ…

Date : mer 18 mai 2022

Horaire et lieu : 10 H 00 – 18 H 00 | EXTÉRIEUR SI LA MÉTÉO LE PERMET

Tarifs : 8€ à 10€

billetterie@montfort-sur-meu.fr +33 2 99 09 00 17 https://www.vostickets.net/MONTFORT_SUR_MEU/index.htm

