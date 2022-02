Saison Culturelle Montfort-sur-Meu – Magie – « Goupil et Kosmao », Compagnie Monstre(s) Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magicien Kosmao s’avance avec son assistant Goupil. Les tours de magie s’enchaînent mais la mécanique va se gripper car Goupil est un assistant rebelle. Il faut dire qu’il était d’abord un renard, puis une écharpe avant de faire ce métier. Dans un duo comique classique, la magie nous fait basculer progressivement dans un univers de film d’animation qui se joue sous nos yeux. Un hommage aux classiques de Tex Avery et des studios Pixar. Date : MER 11 mai 2022

Horaires et lieu : 10 H 00 & 18 H 00 | LE CONFLUENT

billetterie@montfort-sur-meu.fr +33 2 99 09 00 17 https://www.vostickets.net/MONTFORT_SUR_MEU/index.htm

