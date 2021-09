Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Saison Culturelle Montfort-sur-Meu – Made In Montfort Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine Hommage musical de l’Ensemble Vocal Alain Fromy. Hommage au Chef Alain Fromy avec le Quatuor Elysée, les ensembles Sévigné et Kamerton ainsi que l’atelier de chant Choral Horaire : 20h30

Lieu : Eglise de Montfort

