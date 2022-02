Saison Culturelle Montfort-sur-Meu – Humour – « la convivialité » de la cie Chantal et Bernadette Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine L’orthographe française n’est pas susceptible d’être remise en question. Or, la liste de ses absurdités est longue ! Pourquoi mettre un t à édit ou bruit mais pas à abri ? Passion pour les uns, chemin de croix pour les autres, l’orthographe est sacrée pour tous. Tout le monde a un avis sur la question. Et pourtant, il ne s’agit peut-être que d’un malentendu… Dans « La convivialité », les belges Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, enseignants de français, partagent avec nous leurs questionnements sur l’orthographe. Ils déconstruisent les règles, nous accompagnent dans une réflexion sur l’histoire

et le rôle social de la langue. C’est drôle, déculpabilisant. Un bon moyen de se réconcilier avec l’accord du participe passé! Date : jeu 28 avr 2022

Horaires et lieu : 20 H 30 | L’AVANT-SCÈNE

