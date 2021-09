Saison Culturelle Montfort-sur-Meu – Festival de Blues Montfort-sur-Meu, 20 novembre 2021, Montfort-sur-Meu.

Saison Culturelle Montfort-sur-Meu – Festival de Blues 2021-11-20 20:00:00 – 2021-11-20

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Cotton Belly’s, c’est du blues, mais pas que… Venus d’horizons divers aux influences musicales variées, ces gars-là dépoussièrent le genre comme personne. Ils le prouvent au fil de leurs compositions. Au carrefour du blues, du rock et de la folk, ce quartet francilien nous offre une musique directe et généreuse, vibrante du passé comme de l’avenir.

Il semblerait que cette team de choc des Cactus Candies soit apparu à Nantes en 2015 après avoir voyagé à bord de la DeLorean ! Deux guitares, une contrebasse et deux chanteurs : voilà la combinaison gagnante pour une musique roots et décontractée qui fleure bon le bois du saloon !

Imprégné de blues, de funk, de soul et de rock’n’roll, Big Dez écume les scènes européennes, ralliant tous les suffrages pour son style unique. Devenue, plus de vingt ans après sa création, une des formations majeure et incontournable du Blues made in France, Phil Fernandez et sa bande viendront présenter leur dernier album « Last Train » un Rockin’Blues digne des meilleurs ensembles de Chicago.

Horaire : 20h00

Lieu : Le Confluent

Tarifs : de 12€ à 35€

