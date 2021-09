Saison Culturelle Montfort sur Meu – Exposition “La Délicatesse Montfort-sur-Meu, 6 décembre 2021, Montfort-sur-Meu.

Saison Culturelle Montfort sur Meu – Exposition “La Délicatesse 2021-12-06 – 2021-12-18 Médiathèque Lagirafe Bar le Galop’1

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Une exposition, c’est ennuyeux ? Pas si elle est interactive. La Délicatesse allie poésie et arts plastiques et est proposée par l’artiste plasticienne SoCo. Cette exposition invite les tout-petits à l’exploration sensorielle.

Elle se compose d’une structure pouvant accueillir les enfants de la naissance à 3 ans. Les plus grands découvriront un univers féérique fait d’oiseaux et d’arbres à plumes, que l’on retrouvera mis en scène dans une série de 14 photos tendres et fraîches. SoCo espère vous offrir un joli moment d’échange et de partage avec les plus jeunes et vous invite à retrouver l’âme d’enfant qui sommeille en vous.

Du 6 au 18 décembre

Entrée libre

Soumis aux règles sanitaires en vigueur

+33 2 99 09 00 17

Une exposition, c’est ennuyeux ? Pas si elle est interactive. La Délicatesse allie poésie et arts plastiques et est proposée par l’artiste plasticienne SoCo. Cette exposition invite les tout-petits à l’exploration sensorielle.

Elle se compose d’une structure pouvant accueillir les enfants de la naissance à 3 ans. Les plus grands découvriront un univers féérique fait d’oiseaux et d’arbres à plumes, que l’on retrouvera mis en scène dans une série de 14 photos tendres et fraîches. SoCo espère vous offrir un joli moment d’échange et de partage avec les plus jeunes et vous invite à retrouver l’âme d’enfant qui sommeille en vous.

Du 6 au 18 décembre

Entrée libre

Soumis aux règles sanitaires en vigueur

dernière mise à jour : 2021-08-31 par