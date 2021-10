Pézenas Pézenas Hérault, Pézenas SAISON CULTURELLE – MONSIEUR Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas Hérault Pézenas MONSIEUR Monsieur est le chat de Lisa. C’est elle qui s’occupe de lui. Parfois Lisa ne lui accorde pas assez d’attention. Mais ça ne fait rien, Monsieur est bien occupé. Il a ses rendez-vous.

En route pour une balade tendre et loufoque avec l’espiègle matou !

Le merveilleux n’est jamais très loin pour qui sait regarder le monde avec des yeux de chat… ou d’enfant ! En écho à Text’En Scène, proposé par le Centre Ressources Molière du 16 au 23 novembre 2021 Jeune public à partir de 3 ans MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 – 16H à la GARE DU NORD

Compagnie Les Soleils Piétons

Mise en scène : Mathilde Aguirre et Sophie Laporte

Construction et jeu : Sophie Laporte

Régie lumière : Thibault Azema

D’après l’album Où va le chat ? de Léa Decan Éditions l’Agrume Durée : 35 min

Tarif unique : 5 euros Co-production : la Ville de Gaillac, Gaillac-Graulhet Agglomération et la Ville de Mauguio-Carnon

