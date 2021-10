[Saison culturelle] Mission Noël Cabourg, 19 décembre 2021, Cabourg.

[Saison culturelle] Mission Noël La SALL’IN 43 avenue de l’hippodrome Cabourg

2021-12-19 17:00:00 – 2021-12-19 La SALL’IN 43 avenue de l’hippodrome

Cabourg Calvados Cabourg

Cette année, le Père Noël a confié une mission à Indini Jones, son arrière-petite-fille aventurière au grand coeur : trouver les meilleurs ingrédients qui composeront le repas de Noël le 25 décembre. Il aime les bons produits du terroir et le “fait maison”, c’est un éternel gourmand !

Sur son fougueux poney, Pony Lover, et grâce à son équipe de choc (les enfants du public), Indini Jones ira de rencontres en rencontres : à la ferme, au bord de la mer, en Afrique et sur la lune pour essayer de décrocher sa bonne étoile. Elle découvrira des personnages souvent drôles et toujours hauts en couleur : une poule qui chante, un charmant pêcheur, un fermier peu commode et la Fée Tchebest, une top Chef !

Réussira-t-elle à accomplir sa mission jusqu’au bout malgré les épreuves qu’elle rencontrera sur son chemin ? Un spectacle saupoudré de poésie et de tendresse dans lequel on chante et on rit à cœur joie !

Réservation à l’office de tourisme ou sur la billetterie en ligne.

https://www.weezevent.com/mission-noel

