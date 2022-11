[SAISON CULTURELLE] Les Cordes à bretelles Merville-Franceville-Plage Merville-Franceville-Plage Catégories d’évènement: Calvados

[SAISON CULTURELLE] Les Cordes à bretelles Merville-Franceville-Plage, 21 janvier 2023, Merville-Franceville-Plage. [SAISON CULTURELLE] Les Cordes à bretelles

Salle Polyvalente Merville-Franceville-Plage Calvados

2023-01-21 20:00:00 20:00:00 – 2023-01-21 Merville-Franceville-Plage

Réservation obligatoire à la bibliothèque Au Bord des Mots 02 31 24 27 70. Au cabaret de la vie, on accueille Messieurs Smetana, Grieg, Schumann, Mozart… ils viennent s’encanailler avec Cordes à Bretelles. Les mélodies sont certes un peu chahutées, mais quelle ambiance ! Les recettes de ces grands compositeurs dans leur version orchestrale sont ici fricotées de manière peu conventionnelle avec violon, accordéon, contrebasse, servies sur lit d’improvisations et soupçon de digressions rythmiques.

Réservation obligatoire à la bibliothèque Au Bord des Mots 02 31 24 27 70. +33 2 31 24 21 83 Les Cordes à Bretelles

