Saison culturelle “LES BEAUX JOURS D’ILLIERS-COMBRAY” 2022 – Programme complet Église Saint-Jacques – Illiers-Combray, 25 mai 2022, Illiers-Combray.

Saison culturelle “LES BEAUX JOURS D’ILLIERS-COMBRAY” 2022 – Programme complet

du mercredi 25 mai au mercredi 13 juillet à Église Saint-Jacques – Illiers-Combray

### Mercredi 25 mai 2022 à 20h30 _**Salle Georges Billebault**_ ### Théâtre : “**Fin de service**”, d’Yves Garnier Un thriller psychologique et un huis clos hitchcockien Mise en scène : Sylvia Bruyant Avec : Sylvia Bruyant et Delry Guyon _Dans sa villa isolée de bord de mer, Madame comble l’ennui en humiliant son fidèle domestique Gork, qui ne manque pas de répartie. Au travers des joutes verbales souvent drôles, parfois odieuses, on perçoit la connivence d’une longue cohabitation, où les règlements de comptes et les jeux puérils masquent les désillusions. Dans ce huis clos grinçant tout sera dévoilé… vieilles blessures et secrets enfouis._ [EN SAVOIR PLUS : CLIQUEZ ICI !](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=12140937) .************************************** ### Vendredi 27 mai 17h30 _**à la Médiathèque de Combray**_ ### **Conférence : “**_Les faits divers à la Belle Époque_**” animée par Alain Denizet** Auteur de “_L’Affaire Brierre, un crime insensé à la Belle Époque_” et “_Le roman vrai du curé de Châtenay_”, **Alain Denizet** propose une confrence dédiée aux faits divers qui ont marqué Marcel Proust et son époque, impliquant parfois ses proches. [EN SAVOIR PLUS : CLIQUEZ ICI !](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=63673999) .************************************** ### Vendredi 27 mai à 14h00 et à 17h30 _**Salle Georges Billebault**_ ### Projection du court métrage : “**Le temps, à Venise comme à Combray**” Une sélection de textes de Marcel Proust, **mis en scène et en images par Mohic Lavergne.** Projet intergénérationnel, avec la participation de 85 élèves des écoles d’Illiers-Combray (classes de GS au CM2). [EN SAVOIR PLUS : CLIQUEZ ICI !](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=27819305) .************************************* ### Vendredi 27 mai à 15h30 _**Espace Florent d’Illiers.**_ ### Lecture théâtralisée en plein air : “_**Balbec plage**_” par la comédienne **Isabelle Mentré**. [EN SAVOIR PLUS : CLIQUEZ ICI !](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=79770540) .************************************** ### Vendredi 27 mai à 20h30 _**Église Saint-Jacques**_ ### Concert lyrique **”Hommage à Marcel Proust”**chant, comédie et narration accompagnés au piano Avec : **Béatrice Malleret,** soprano à l’Opéra de Paris, **Xavier Lafitte,** comédien **Patrick Ivorra**,pianiste Inspiré par la correspondance de Marcel Proust et Reynaldo Hahn, ce spectacle nous convie dans un univers de poésie, de rêve, d’amour et de jalousie. [EN SAVOIR PLUS : CLIQUEZ ICI !](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=81310685) .************************************** ### Samedi 28 mai 2022 à 11h00 _**Place de l’église**_ ### **Inauguration de la sculpture en bronze “Le P’tit Loup”** réalisée par le **sculpteur** _**Ybah**_ _Un représentation de Marcel Proust enfant, à l’époque où il rendait visite à sa Tante Léonie._ _Une invitation au selfie pour les visiteurs du monde entier._ [EN SAVOIR PLUS : CLIQUEZ ICI !](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=78875975) .************************************** ### Samedi 28 mai 2022 _**à la Médiathèque de Combray**_ ### Bande dessinée : _2 ateliers pour enfants_ animés par **Fred Coconut, auteur de BD** – 15h à 15h45 : initiation à la caricature (à partir de 10 ans) – 16h à 17h : Devine qui est cet animal (de 3 à 9 ans) [EN SAVOIR PLUS : CLIQUEZ ICI !](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=10124392) .************************************** ### Samedi 28 mai 2022 _**à la Médiathèque de Combray**_ ### Entretien avec **Stéphane Heuet** 17h à 18h30 **auteur et dessinateur de l’adaptation en bande dessinée d'”**_**À la Recherche du temps perdu**_**”.** Stéphane Heuet est lauréat du Grand Prix 2020 Hervé Deluen de l’Académie Française et du Prix France Télévision 2020 “Mon livre de l’été”. [EN SAVOIR PLUS : CLIQUEZ ICI !](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=60340742) .************************************** ### **Dimanche 29 mai : SALON DU LIVRE** **Le PROGRAMME COMPLET del a 3ème édition du SALON du LIVRE est par ici !** .************************************** ### Samedi 29 mai à 17h00 _**à l’Église Saint-Jacques**_ ### **Concert “Musiques du Monde – L’invitation au voyage”** ### **Ensemble instrumental** (2 violons, 1 alto, 1 violloncelle, 1 percussion) **accompagné par le Choeur Aria de Paris** (40 choristes). Marcel Proust rêve l’Orient à travers un Paris qui ne lui est que trop familier. Durant cette Invitation au voyage, c’est vous qui rêvez l’ailleurs. Le Choeur Aria de Paris, dirigé par Grégoire Michaud et accompagné par 6 musiciens professionnels, vous propose un concert d’une ambiance proustienne, oscillant entre Orient et Occident, XIXe et XXe siècles, raison ete passion. [EN SAVOIR PLUS : CLIQUEZ ICI !](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=6515784) .************************************** ### Samedi 11 juin à 17h00 _**Église Saint-Jacques**_ ### **Concert de l’Orchestre Symphonique de Chartres** ### 40 musiciens dirigés par Fabrice Héricourt. Un concert élaboré à partir d’oeuvres de Debussy, Saint-Saëns et Fauré, contemporrains de Marcel Proust. [EN SAVOIR PLUS : CLIQUEZ ICI !](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=17571688) .************************************** ### Vendredi 24 juin en soirée ### **Feux de la Saint-Jean** organisé par le Comité des Fêtes Gratuit . .************************************** ### Samedi 25 juin 2022 à partir de 18h _**à l’Espace Florent d’Illiers :**_ ### **”Marcel Festoch'”** **quatre concerts** (Lukas SIsters, Dog Nigo, Jas Walker Band et Huma Bird), des vinyles, des fripes, une décoration vintage, une buvette, des food trucks et l’irrésistible envie de s’amuser. [EN SAVOIR PLUS : CLIQUEZ ICI !](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=94523324) .************************************** . ### Dimanche 26 juin 2022 à 14h30 _**à l’Espace Florent d’Illiers**_ “**Balanouba**” par la Compagnie Clin d’oeil. _Un bal théâtral alliant sketches et musique pour faire bouger les enfants de 3 à 12 ans, ainsi que leurs parents._ Gratuit sans réservation . .************************************** ### Dimanche 10 juillet 2022 à 18h00 _**à l’Église Saint-Jacques**_ ### **Grands Airs d’Opéra célèbres pour soprano et ténor** **Béatrice Malleret**, soprano de l’Opéra de Paris **Vincent Morell**, ténor de l’Opéra de Paris accompagnés au piano par **Patrick Ivorra**, concertiste et chef de chant de Radio-France [EN SAVOIR PLUS : CLIQUEZ ICI !](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=16372676) . .************************************** ### **Jeudi 14 juillet : Fête nationale** Jeux, dîner dansant à l’Espace Florent d’Illiers Feu d’artifice au Parc Swann . .************************************** **Une programmation imaginée et organisée par “**_**La Lanterne Magique**_**” et le** _**Comité des Fêtes d’Illiers-COmbray**_

Voir les conditions d’accès et tarifs pour chaque spectacle séparément

Une programmation imaginée et organisée par “La Lanterne Magique” et le Comité des Fêtes d’Illiers-Combray

Église Saint-Jacques – Illiers-Combray Place de l’église 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray Eure-et-Loir



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T17:30:00 2022-05-25T23:59:00;2022-05-26T00:00:00 2022-05-26T23:59:00;2022-05-27T00:00:00 2022-05-27T23:59:00;2022-05-28T00:00:00 2022-05-28T23:59:00;2022-05-29T00:00:00 2022-05-29T23:59:00;2022-05-30T00:00:00 2022-05-30T23:59:00;2022-05-31T00:00:00 2022-05-31T23:59:00;2022-06-01T00:00:00 2022-06-01T23:59:00;2022-06-02T00:00:00 2022-06-02T23:59:00;2022-06-03T00:00:00 2022-06-03T23:59:00;2022-06-04T00:00:00 2022-06-04T23:59:00;2022-06-05T00:00:00 2022-06-05T23:59:00;2022-06-06T00:00:00 2022-06-06T23:59:00;2022-06-07T00:00:00 2022-06-07T23:59:00;2022-06-08T00:00:00 2022-06-08T23:59:00;2022-06-09T00:00:00 2022-06-09T23:59:00;2022-06-10T00:00:00 2022-06-10T23:59:00;2022-06-11T00:00:00 2022-06-11T23:59:00;2022-06-12T00:00:00 2022-06-12T23:59:00;2022-06-13T00:00:00 2022-06-13T23:59:00;2022-06-14T00:00:00 2022-06-14T23:59:00;2022-06-15T00:00:00 2022-06-15T23:59:00;2022-06-16T00:00:00 2022-06-16T23:59:00;2022-06-17T00:00:00 2022-06-17T23:59:00;2022-06-18T00:00:00 2022-06-18T23:59:00;2022-06-19T00:00:00 2022-06-19T23:59:00;2022-06-20T00:00:00 2022-06-20T23:59:00;2022-06-21T00:00:00 2022-06-21T23:59:00;2022-06-22T00:00:00 2022-06-22T23:59:00;2022-06-23T00:00:00 2022-06-23T23:59:00;2022-06-24T00:00:00 2022-06-24T23:59:00;2022-06-25T00:00:00 2022-06-25T23:59:00;2022-06-26T00:00:00 2022-06-26T23:59:00;2022-06-27T00:00:00 2022-06-27T23:59:00;2022-06-28T00:00:00 2022-06-28T23:59:00;2022-06-29T00:00:00 2022-06-29T23:59:00;2022-06-30T00:00:00 2022-06-30T23:59:00;2022-07-01T00:00:00 2022-07-01T23:59:00;2022-07-02T00:00:00 2022-07-02T23:59:00;2022-07-03T00:00:00 2022-07-03T23:59:00;2022-07-04T00:00:00 2022-07-04T23:59:00;2022-07-05T00:00:00 2022-07-05T23:59:00;2022-07-06T00:00:00 2022-07-06T23:59:00;2022-07-07T00:00:00 2022-07-07T23:59:00;2022-07-08T00:00:00 2022-07-08T23:59:00;2022-07-09T00:00:00 2022-07-09T23:59:00;2022-07-10T00:00:00 2022-07-10T23:59:00;2022-07-11T00:00:00 2022-07-11T23:59:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T23:59:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T23:59:00