[Saison culturelle] Les bains de mer à la Redoute La redoute Merville-Franceville-Plage, samedi 25 mai 2024.

[Saison culturelle] Les bains de mer à la Redoute La redoute Merville-Franceville-Plage Calvados

Dans le cadre de la saison culturelle assistez à la conférence « Bains de mer et convenances » de Jean-Luc Kourilenko. Cette soirée se poursuit avec une lecture « Et si on allait au bain ? » de la compagnie PMVV grain de sable. Enfin découvrez les argiles sculptées de l’exposition « Des femmes à la mer » de Valérie Daon.

Réservation conseillée auprès de la bibliothèque Au Bord des Mots.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:00:00

fin : 2024-05-25

La redoute Chemin de la baie

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie

