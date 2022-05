SAISON CULTURELLE – LES AVENTURES BURLESQUES DE MONSIEUR DASSOUCY Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas

SAISON CULTURELLE – LES AVENTURES BURLESQUES DE MONSIEUR DASSOUCY Pézenas, 26 mai 2022, Pézenas. SAISON CULTURELLE – LES AVENTURES BURLESQUES DE MONSIEUR DASSOUCY Pézenas

2022-05-26 20:00:00 – 2022-05-26

Pézenas Hérault EUR 5 20 SAISON CULTURELLE – LES AVENTURES BURLESQUES DE MONSIEUR DASSOUCY ou la Lyre retrouvée. Jeudi 26 Mai 2022 à 20h au Théâtre de Pézenas. 7bis rue Henri Reboul. Billetterie au 04 67 32 59 23. Tarifs 5/10/15 et 20 euros.

