Saison Culturelle – Les Audacieux.ses Oloron-Sainte-Marie, 13 février 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Saison Culturelle – Les Audacieux.ses 2022-02-13 11:00:00 – 2022-02-13 12:00:00 Centre social La Haüt 25 Place Saint-Pierre

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir la saison culturelle avec le spectacle de théâtre d’objets proposé par la Companie Nanoua. Le spectacle sera suivi d’un buffet convivial.

Les audacieux.ses est un projet singulier de création qui s’appuie sur des rencontres. Ici, ce sont les habitants d’ Oloron et alentours qui ont été sollicités pour donner de la matière à deux glaneuses d’histoires dont le but est de tirer des portraits d’audacieux.ses vivant sur notre territoire.

Chaque création est donc unique : elle puise dans la mémoire collective, la richesse inexplorée des individus et l’imprévu des

rencontres qui seront réalisées. Fanny et sa complice musicienne, Maïka Etchekopar, apporteront aussi un souffle d’ailleurs à

travers quelques histoires d’audacieux.ses cueillies sur d’autres chemins.

Dès 10 ans.

Les mesures sanitaires seront adaptées conformément aux annonces officielles.

Spectacle Vivant

dernière mise à jour : 2021-10-01 par