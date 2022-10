SAISON CULTURELLE – LE VOYAGE DE MOLIERE, 15 décembre 2022, .

LE VOYAGE DE MOLIÈRE

Jeudi 15 décembre 2022 – 20H45

Un hommage joyeux, ludique et inspiré à Molière et au Théâtre !

THÉÂTRE DE PÉZENAS

Léo, un jeune homme du XXIe siècle qui rêve d’être comédien, se retrouve accidentellement plongé en 1656 au coeur de la troupe de l’Illustre Théâtre de Molière. Commence alors une aventure extraordinaire dans un monde créatif et cruel où la vie et la gloire ne tiennent qu’à un fil. Un bel hommage aux 400 ans de Molière à travers cette aventure précisément inspirée par

la vie de Molière et de sa troupe avant leur arrivée à Versailles.

Théâtre tout public à partir de 8 ans.

Durée : 1H35

Tarifs : 25/20/15/10 et 5 euros

Un texte original de Pierre-Olivier Scotto et Jean-Philippe Daguerre

Mise en scène : Jean-Philippe Daguerre

Avec Grégoire Bourbier, Stéphane Dauch, Violette Erhart, Mathilde Hennekinne, Charlotte Matzneff, Teddy Melis, Geoffrey Palisse, Charlotte Ruby

Coproduction : Atelier Théâtre Actuel et ZD Productions

« Une déclaration d’amour au théâtre ! Le public est plongé dans une atmosphère baroque, onirique, mouvante et moderne à la fois. Jean-Philippe Daguerre rend, par une mise en scène tonique, un brillant hommage à un auteur qui n’en finit plus d’inspirer et de séduire. » Le Dauphiné Libéré

