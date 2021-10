Saison Culturelle – Le berger des sons Saucède, 13 mai 2022, Saucède.

Saison Culturelle – Le berger des sons 2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13 21:45:00

Saucède Pyrénées-Atlantiques Saucède

Venez découvrir la saison culturelle avec la création proposée par la compagnie Le Berger des Sons.

Dans ce spectacle tout en poésie et enémotion, Alain Larribet distille des récits de son enfance, des histoires de pastoralisme venues de la vallée d’Aspe et de l’autre bout du monde…

Alain se souvient et raconte son amour pour la montagne à travers des moments forts passés en estive : une nuit bercée par la pluie, le vent dans les taules de la cabane…

Il évoque aussi, plus tard, ses rencontres marquantes auprès d’un pâtre malien, d’un musicien burkinabé ou mongol… Et il ponctue ses souvenirs par des chants qu’il puise au plus profond de lui-même.

Sa voix puissante, aux registres extrêmement variés et surprenants, s’envole alors au dessus de nos têtes, comme une invitation au voyage…

Les mesures sanitaires seront adaptées conformément aux annonces officielles.

Spectacle Vivant

