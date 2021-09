Iguerande Iguerande IGUERANDE, Saône-et-Loire Saison Culturelle “Laurent Montagne” Iguerande Iguerande Catégories d’évènement: IGUERANDE

Saison Culturelle “Laurent Montagne” Iguerande, 1 octobre 2021, Iguerande. Saison Culturelle “Laurent Montagne” 2021-10-01 20:30:00 – 2021-10-01 22:30:00 Montée du Bourg Espace culturel Jean-Luc Popelin

Avec dans ses bagages, 8 albums oscillant entre chanson ou rock et deux coups de cœur de l'Académie Charles Cros, Laurent Montagne viendra nous raconte les rencontres insolites qui ont parsemé les 1000 kms de sa tournée à vélo chez l'habitant de Montpellier jusqu'à Genève : "Le Montagne Bike Tour" . Venez donc retrouver l'ambiance de cette folle tournée achevée à l'été 2021 autour d'un concert intimiste en mode espoir mêlant des valeurs essentielles à notre chanteur-troubadour. mairie.iguerande@orange.fr +33 3 85 25 82 30 https://iguerande.fr/

