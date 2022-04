SAISON CULTURELLE : LA PHILHARMONIE DES DEUX MONDES Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

SAISON CULTURELLE : LA PHILHARMONIE DES DEUX MONDES Le Pouliguen, 10 mai 2022, Le Pouliguen. SAISON CULTURELLE : LA PHILHARMONIE DES DEUX MONDES Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen

2022-05-10 – 2022-05-10 Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne

Le Pouliguen Loire-Atlantique Dans le cadre de la saison culturelle l’orchestre symphonique La Philharmonie des Deux Mondes offre une parenthèse musicale au Pouliguen.

40 musiciens composés de musiciens professionnels, d’enseignants en conservatoire, mais aussi de jeunes talents en devenir, dirigés par Philippe Hui vous invitent à écouter en ouverture de concert, le deuxième mouvement de la septième Symphonie de Beethoven, ainsi que l’hymne à la joie.

Les musiciens de la philarmonie interprèteront ensuite la première symphonie de Beethoven, avant que le violoniste soliste Hugues Borsallero ne les rejoinge pour le concerto n°1 de Paganini. accueil@mairie-lepouliguen.fr +33 2 40 24 34 44 http://www.labaule-guerande.com/ Dans le cadre de la saison culturelle l’orchestre symphonique La Philharmonie des Deux Mondes offre une parenthèse musicale au Pouliguen.

40 musiciens composés de musiciens professionnels, d’enseignants en conservatoire, mais aussi de jeunes talents en devenir, dirigés par Philippe Hui vous invitent à écouter en ouverture de concert, le deuxième mouvement de la septième Symphonie de Beethoven, ainsi que l’hymne à la joie.

Les musiciens de la philarmonie interprèteront ensuite la première symphonie de Beethoven, avant que le violoniste soliste Hugues Borsallero ne les rejoinge pour le concerto n°1 de Paganini. Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Pouliguen Adresse Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Ville Le Pouliguen lieuville Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Departement Loire-Atlantique

Le Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouliguen/

SAISON CULTURELLE : LA PHILHARMONIE DES DEUX MONDES Le Pouliguen 2022-05-10 was last modified: by SAISON CULTURELLE : LA PHILHARMONIE DES DEUX MONDES Le Pouliguen Le Pouliguen 10 mai 2022 Le Pouliguen Loire-Atlantique

Le Pouliguen Loire-Atlantique