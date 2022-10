SAISON CULTURELLE – LA MEGERE APPRIVOISEE, 20 janvier 2023, .

Vendredi 20 janvier 2023 – 20H45

Profondément insoumise, résolument moderne, la Mégère apprivoisée revendique le droit à la parole et à une certaine liberté.

THÉÂTRE DE PÉZENAS

À l’aube du XVIIème siècle, l’espace, le monde, deviennent lieu d’exploration et de mythes et révèlent chez Shakespeare un triple attachement à la tradition, au fantasme et à la modernité. Ici, Frédérique Lazarini propose une nouvelle vision de La Mégère apprivoisée en la mettant en relation avec la comédie italienne au cinéma des années 50-60, qui elle aussi traite de la critique sociale de façon bouffonne et avec une certaine insolence de ton. La comédie italienne au cinéma trouve ses sources dans plusieurs traditions théâtrales : la commedia dell’arte bien sûr, dont l’influence reste prépondérante quant à la typologie des personnages et le récit picaresque pour la trame générale du récit, mais aussi dans les intermèdes comiques du Music-Hall populaire, très en vogue à la fin de la guerre (référence à Totò, le célèbre et mythique comique napolitain).

Théâtre tout public à partir de 12 ans.

Durée : 1H30

Tarifs : 25/20/15/10 et 5 euros

De William Shakespeare

Adaptation et mise en scène : Frédérique Lazarini

Avec Delphine Depardieu ou Sarah Biasini (en alternance) , Cédric Colas, Pierre Einaudi, Maxime Lombard, Guillaume Veyre

Scénographie et lumière : François Cabanat

Costumes : Dominique Bourde

